Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (24 / 30 Junho)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

Campeonato de Espanha de Póneis e Taça de Espanha 2024

CSI** Heras Cantabria Infinita 2024 (Segunda semana)

CSI2* & Iberian Cup – Summer Tour 2024 Esposende (Semana 1)

CHIO Aachen

CSI5* Spruce Meadows Pan American

CSI3* Royan

CSI2* WEC Ocala Summer Series III

HITS-on-the-Hudson June II

CSI Wuustwezel – Semana 1

JUNE 2.0 CSI2*/1*/YH Peelbergen

CSI2* Fontainebleau Classic

Jumping Pro-Am Saint Remy de Provence

LEILÕES:

Flanders Foal Auction – Peelbergen

FOHLENSOMMER – Fohlenprämierung Diesdorf/Dressurpferde Koch

FOHLENSOMMER: Qualifikation zum Deutschen Fohlenchampionat – Zuchthof Klatte

FOHLENSOMMER – Fohlenschau PZV Artlenburger Elbmarsch

CORRIDAS DE CAVALO:

Derby Meeting 2024

Renntag Saarbrücken

