Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (19 Ago / 25 Ago)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

CSI-W4* Longines Sao Paulo Horse Show 34ª Indoor SHP 2024

Zurich Youth Masters – FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2024 – Dielsdorf-Zurich

FEI Eventing European Championship for Young Riders and Juniors 2024

CSI5* Major League Show Jumping Ottawa

CSI2* Del Mar Summer Classic I

SILICON VALLEY EQUESTRIAN FESTIVAL 1

CSI2* Old Salem Farm Summer Jumper Classic

Grande Semaine de Fontainebleau – CSO – Hunter

World Equestrian Center – Ocala August Dressage

Addington Equestrian – 3 Day British Showjumping Show

COPA MICHOU & MAU 2024

CSI5* HAMPTON CLASSIC HORSE SHOW

LEILÕES:

Starsale Auctions 2024

Excellent Dressage Sales

Drentse Veulenveiling

FOHLENSOMMER: Holsteiner Landesfohlenchampionat mit Auktion

CORRIDAS:

Renntag Dresden / Baden-Baden

