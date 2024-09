Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (16 / 22 Set)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!



NACIONAL:

PSCJ ANCCE San Martin Del Tesorillo 2024

Trofeo Infanta Elena 2024

CSN4* Real Club Pineda – Ruta de Otoño 2024

INTERNACIONAL:



CSI5* Major League Show Jumping American Gold Cup Traverse City

CSI3* Puebla – Quintas Ecuestres 2024

FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses

CSI3* Old Salem Farm Fall Horse Show Week 2

CSI3* St Tropez – Gassin

Strzegom Autumn Show 2024

Morocco Royal Tour 2024 – Tetouan

FEI Driving World Championships for Pairs 2024

WEC Ocala September Dressage – Great American Insurance Group/USDF Region 3 Dressage Championships

LEILÕES:



CORRIDAS:

Renntag Verden

Renntag Dresden

