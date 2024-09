Rússia paga apoio militar da Coreia do Norte com… cavalos

O presidente russo Vladimir Putin ofereceu nos últimos dias 24 cavalos ao líder norte-coreano Kim Jong-un.

De acordo com o The Times, o anúncio foi feito pelas autoridades veterinárias da região de Primorsky Krai, no extremo leste da Rússia, que adiantou que os animais atravessaram a curta fronteira de 17 quilómetros entre os dois países no dia 25 de agosto.

Os 24 cavalos, 19 garanhões e cinco éguas, são da raça Trotador de Orlov, a favorita de Kim Jong-un, que já tinha recebido 30 destes animais em 2022.

De acordo com a imprensa sul-coreana, citada pelo jornal britânico, estes cavalos são um pagamento parcial à Coreia do Norte pela ajuda militar dada à Rússia, que há dois anos e meio luta contra a Ucrânia no Leste da Europa.

O presidente russo visitou a Coreia do Norte em junho deste ano, 24 anos após a última visita, para assinar um acordo de cooperação militar, segundo o qual Pyongyang forneceu preciosas munições de artilharia às forças russas.

Na altura, de forma simbólica, Putin já tinha oferecido um carro de luxo, o Aurus Senat, produzido na Rússia, e também um punhal e um conjunto de chá.

O tratado assinado pelos dois líderes não engloba apenas a vertente militar, estendendo-se também aos domínios político, comercial e de investimento.

Na altura, Putin afirmou que a Rússia e a Coreia do Norte elevaram os seus laços para um “novo nível”. Kim, por sua vez, considerou a nova “aliança” um “momento decisivo” nas relações bilaterais.

