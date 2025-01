Rodrigo Giesteira Almeida conquista Grande Prémio em Mechelen

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida alcançou o topo do pódio no Grande Prémio de Mechelen (Bélgica) (CSI5*) na noite de domingo, montando a sua incrível égua de nove anos, Karonia L. Entre os sete atletas que avançaram para o desempate, Rodrigo demonstrou determinação ao superar cavaleiros olímpicos, como o neerlandês Harrie Smolders com Mr. Tac, e os belgas Gregory Wathelet com Double Jeu d’Honvault e Pieter Devos com Primo DV, além de outros conjuntos de alto nível. Com um percurso limpo e um tempo impressionante de 36,08 segundos no desempate, garantiu a vitória.

A prova, que contou com a participação de 40 conjuntos, apresentou obstáculos a 1,55m, num percurso difícil e técnico desenhado pelo chefe de pista belga Bart Vonck, composto por 13 obstáculos e 16 esforços. Apenas sete conjuntos conseguiram completar o percurso inicial sem faltas, avançando para o desempate. No desempate, quatro conjuntos realizaram duplos percursos sem faltas.

Rodrigo elogiou o desempenho da sua jovem estrela KWPN: “Ela tem apenas nove anos, mas já demonstra uma capacidade incrível de concentração e entrega. Acho que o futuro com ela será extraordinário, e é essa sensação que levo comigo hoje.”

Resultados AQUI