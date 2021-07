Resultados do CDN – Golegã 26 Julho, 2021 0:17

Este fim-de-semana (24 e 25), teve lugar no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – Hippos na Golegã, um CDN que reuniu cerca de 67 cavaleiros e 75 cavalos.

Com 4 conjuntos no Grande Prémio e GP Especial, no sábado e domingo, o destaque vai para João Castelão que debutou a égua Lusowarmblood, El Romana Plus, vencendo o Grande Prémio e GP Especial conseguindo as pontuações 67,681% e 70,426%, respectivamente.

Pedro Castro Monteiro foi segundo classificado nos dois dias com Guaraná (67,283% e 67,681%), enquanto David Olsansky com Fincape ficou em terceiro com 65,761% e 65,496%.

Nas restantes provas, destaque para Filipa Canelas Pinto que venceu com Iota a reprise Média 3, nos dois dias (65,750% e 66,750%); Sara Santos Martins com Jaen venceu a Preliminar 3 (66,724% e 68,534%) e José Manuel Cebola com Don’t Forget Me 12 a Intermediaria (67,794% e 68,153%).

Resultados completos AQUI