Botas Texanas imperdíveis para este Outono

As botas texanas voltaram com tudo neste outono, tornando-se num item essencial. A tendência, popularizada nos looks de verão para os festivais, mantém-se forte e promete invadir os closets nesta estação.

O modelo em destaque na nova coleção da Rulys, em Coimbra, exibe um design versátil. São botas de camurça castanha clara, de cano alto, com detalhes que combinam texturas e cores: a frente da bota é recortada num tom mais escuro, enquanto o cano alto traz um desenho de borboleta e estampa estilo pele de cobra.

Com salto de 7 cm, são ideais para elevar o visual sem abrir mão do conforto. Combinações vão do estilo casual ao sofisticado — seja com saias compridas, calças largas ou vestidos curtos.

Disponíveis na Rulys por 79,90€, em tamanhos do 35 ao 40.