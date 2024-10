Ranking WBFSH: conheça os 5 portugueses no TOP 100

A Federação Mundial de Criadores de Cavalos de Desporto (WBFSH) acabou de divulgar o seu mais recente ranking de criadores de cavalos de dressage, com base nos resultados validados pela FEI, entre o período de 2 de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024.

Entre os 860 criadores constantes, há cinco portugueses que se destacam:

58.º lugar – Coudelaria Flor do Lis, com o cavalo Gladiador do Lis (stud-book Lusitano; cavaleiro José António Garcia Mena)

Gladiador do Lis (Peralta Pinha x Alteza do Lis por Spartacus);

59.º lugar – Dressage Plus, com o cavalo Hit Plus (stud-book Português de Desporto; montado por Maria Caetano)

Hit Plus (Bretton Woods x Platina Plus por Peralta Pinha)

72.º lugar – Coudelaria Quinta dos Cedros, com o cavalo Imperador dos Cedros (stud-book Lusitano; montado por Fie Christine Skarsoe)

Imperador dos Cedros (Rubi AR x Cortiça por Hostil)

85.º lugar – Manuel Calheiros Braga, com o cavalo Euclides Mor (stud-book Lusitano; montado por Juan António Jimenez Cobo)

Euclides Mor (Riopele x Onda por Gingão MV)

96.º lugar – Pedro Ferraz da Costa, com o cavalo Irão (stud-book Lusitano; montado por Rita Ralão)

Irão (Rubi AR x Oxalis da Meia Lua por Xaquiro CI)

O rigor dos dados genealógicos são fundamentais para o cálculo destes rankings. A melhoria contínua da qualidade dos dados é um esforço conjunto da WBFSH e da FEI, mas também depende da verificação rigorosa das informações pelos livros de registo, responsáveis pelo cadastro dos cavalos.

Apenas criadores e livros de registo membros plenos da WBFSH são elegíveis para figurar no ranking oficial.

“Por trás de cada grande cavalo, há um criador habilidoso — não é coincidência.”

WBFSH ranking criadores AQUI