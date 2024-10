Prepare-se: a Feira Nacional do Cavalo na Golegã 2024 está a chegar!

Está aí mais uma edição, a 48ª da Feira Nacional do Cavalo, mais conhecida como Feira de São Martinho e da Feira Internacional do Cavalo Lusitano. A feira decorre de 1 a 11 de Novembro, tendo pelo meio o emblemático Dia de São Martinho, a 11 de Novembro, considerado o Dia Nacional do Cavalo.

Dispensando grandes apresentações, esta feira é um dos maiores eventos anuais do Ribatejo, atraindo milhares de visitantes, incluindo muitos estrangeiros e citadinos que se deslocam ao campo para apreciar os cavalos. Repleta de vida, a feira é uma festa nas ruas, com vendedores de castanhas, comércio de artigos ligados ao mundo rural, e é também um ponto de encontro para entusiastas da arte equestre. É o principal evento do setor equino, reunindo os mais prestigiados concursos da Federação Equestre Portuguesa, como o Concurso Nacional Especial de Saltos, Atrelagem, Resistência Equestre (CEI*), Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, Taça de Portugal e Copa Ibérica de TREC, Campeonato Interescolar, Dressage, Concurso do Cavalo de Sela, Horseball, entre outros. Além disso, a feira é uma plataforma de negócios, onde são fechados acordos de compra e venda de cavalos e apresentadas as novas tendências do setor.

Este ano, o campino Fernando Manuel Guerreiro será homenageado bem como o cavaleiro tauromáquico estremocense José Maldonado Cortes no Largo do Arneiro.

Como habitualmente, o espetáculo equestre contará com a participação da Charanga e da Reprise da Guarda Nacional Republicana, bem como da Escola Portuguesa de Arte Equestre, no Largo do Arneiro.

Venha viver a tradição, a cultura e a paixão pelo mundo equestre na Golegã!

PROGRAMA



01 de Novembro (Sexta-Feira) – Dia Segurajuda Corretores de Seguros 08:00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Provas de 1.00m a 1.30m (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 09:00 XXVI Open Golegã FNC – Tennis Open (Campo de Ténis) 12:00 Inauguração da Praça Manuel Tavares Veiga – Projeto de Expansão da FNC (Praça Manuel Tavares Veiga) 14:00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino (Largo do Arneiro) 15:30 Campeonato Nacional de Atrelagem – Prova de Ensino (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 21:00 Apresentação do Curso de Técnico de Gestão Equina do Agrupamento de Escolas da Golegã (Largo do Arneiro) 21:30 Gala Equestre de Abertura

2 de Novembro (Sábado) – Dia Caravela – Companhia de Seguros 07:00 Partida dos Concursos de Endurance: Taça de Portugal; CEI* de 100 Kms, CEP de 80 Kms e CEP de 40 Kms (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 08:00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Provas de 0.50m a 1.30m (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 09:00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade (Largo do Arneiro) 09:00 Taça de Portugal e Copa Ibérica de TREC – POR – Prova de Orientação – Partida (Quinta da Labruja) 09:00 XXVI Open Golegã FNC – Tennis Open (Campo de Ténis) 15:00 Campeonato Nacional de Atrelagem – Maratona (Quinta da Labruja) 15:00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (Largo do Arneiro) 19:30 Entrega de Prémios dos Concursos de Endurance (Largo do Arneiro) 21:30 Concurso de Saltos de Obstáculos “Prova das 6 Barras” VI Troféu Pedro Faria (Largo do Arneiro) 03 de Novembro (Domingo) – Dia do Campino 08:00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Provas de 0.50m a 1.35m (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 09:00 Taça de Portugal e Copa Ibérica de TREC – MA Medição de Andamentos e PTV Percurso em Terreno Variado (Quinta da Labruja) 10:00 Campeonato Nacional de Atrelagem – Prova de Cones (Largo do Arneiro) 11:00 Taça de Portugal e Copa Ibérica de TREC – Copa Ibérica – PTV Percurso em Terreno Variado (Quinta da Labruja) 14:00 XXVI Open Golegã FNC – Tennis Open – Final Femininos (Campo de Ténis) 15:00 Competição de Campinos – Casas Agrícolas – Prova de Destreza e Perícia – Individual (Largo do Arneiro) 16:00 Demonstração de Condução de Cabrestos (Largo do Arneiro) 16:00 XXVI Open Golegã FNC – Tennis Open – Final Masculinos (Campo de Ténis) 18:00 Entrega de Prémios – Homenagem ao Campino Fernando Manuel Guerreiro Ganhão (Largo do Arneiro) 5 de Novembro (Terça-Feira) 09:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais – Troféu dos Campeões Regionais de Dressage (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 6 de Novembro (Quarta-Feira) – Dia EQUIAPARA 09:00 Concurso de Dressage Especial – Níveis Nacionais e Internacionais – Troféu dos Campeões Regionais de Dressage (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 15:00 Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 17:00 Apresentação de Atrelagens de Época – Prémio Conde de Fontalva (Largo do Arneiro) 21:30 Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Especial – Provas Intermediária I Kur e Grande Prémio Kur (Largo do Arneiro) 7 de Novembro (Quinta-Feira) – Dia Agromais LXIV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano (Entrega de prémios no final de cada Classe)

10:00 Poldros de 3 anos, apresentados à mão (Largo do Arneiro) 14:30 Cavalos de 4 anos, apresentados montados (Largo do Arneiro) 16:30 Cavalos de 5 anos ou mais, apresentados montados (Largo do Arneiro) 19:00 Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo – Homenagem ao Presidente de Honra do LXIV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXV Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano – Manuel Tavares de Almeida (Largo do Arneiro) 22:00 Gala Equestre (Largo do Arneiro) 8 de Novembro (Sexta-Feira) 09:00 V Torneio de Veteranos FNC (Campo de Ténis) 12:00 Cerimónia e Visita Oficial – FNC 2024 (Largo do Arneiro) 15:00 Final do Campeonato Nacional de Combinado de Maratona – 1ª Mão (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 15:00 Arneiro de Dressage – reservado a cavaleiros profissionais de Dressage, mediante inscrição prévia (Largo do Arneiro) 16:30 Apresentação Vila Galé Collection Tejo (Quinta da Cardiga) 19:00 Arneiro da Tauromaquia – Prémio Carreira Carlos Relvas (reservado a cavaleiros tauromáquicos de alternativa) Homenagem José Maldonado Cortes – Com o apoio da Associação Nacional de Toureiros e da ProToiro – Recordando Manuel Jorge (Largo do Arneiro) 22:00 Espetáculo Equestre com a presença da Charanga e da Reprise da Guarda Nacional Republicana e da Escola Portuguesa de Arte Equestre (Largo do Arneiro) 9 de Novembro (Sábado) – Dia Paladin 09:00 V Torneio de Veteranos FNC (Campo de Ténis) 09:00 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino (Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento) 11:00 Final do Campeonato Nacional de Combinado de Maratona – 2ª Mão (Largo do Arneiro) 19:00 Prémios Golegã 2024 – Distinção à Excelência Equestre (Largo do Arneiro) 22:00 Cavalhadas – Prova de Perícia e Destreza (Largo do Arneiro) 10 de Novembro (Domingo) – Dia SG Burel 09:00 V Torneio de Veteranos FNC – Final Masculinos (Campo de Ténis) 09:00 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Maneabilidade (Largo do Arneiro) 14:30 Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (Largo do Arneiro) 18:00 Arneiro Aberto em véspera de São Martinho (Largo do Arneiro) 11 de Novembro (segunda-feira) – Dia de São Martinho 11:30 Partida do Cortejo dos Romeiros de São Martinho (Porta de Fernão Lourenço) 12:00 Bênção dos Romeiros de São Martinho (Igreja Matriz) 12:30 Chegada do Cortejo dos Romeiros de São Martinho (Largo do Arneiro) 13:00 Desfile de Amazonas em dia de São Martinho (Largo do Arneiro) 15:00 Cavalhadas de Pais e Filhos – Prova de Perícia e Destreza (Largo do Arneiro)