Portugal destaca-se na Final do Campeonato Europeu do Mediterrâneo 2024

O Campeonato do Mediterrâneo, um dos eventos mais aguardados no calendário de corridas, aconteceu no último sábado no Hipódromo de Siracusa (Itália), celebrando a paixão pelo desporto e a competitividade entre as nações da região. Como já é tradição, Portugal esteve bem representado, desta vez pelos talentosos Filipe Vaz no galope, e Frederico Martins no trote atrelado.

No galope, Filipe Vaz brilhou ao conquistar a primeira posição, um feito extraordinário que reforça a excelência e o espírito competitivo dos atletas portugueses em competições internacionais. A vitória é um testemunho do trabalho árduo, da perícia e do talento do jockey, que levou as cores de Portugal ao topo do pódio.

No trote atrelado, Frederico Martins enfrentou uma disputa renhida. Apesar de não alcançar posições pontuáveis nesta edição, a sua participação foi fundamental para a representação portuguesa e demonstra o compromisso contínuo do país com esta modalidade.

A presença de Portugal no Campeonato do Mediterrâneo reafirma o papel de destaque do país no cenário do desporto equestre internacional, com resultados que refletem a dedicação, paixão e um espírito competitivo exemplar.

Parabéns aos nossos representantes, com especial destaque para a brilhante vitória de Filipe Vaz!