Paris 2024: Grã-Bretanha mantém vantagem por equipas após o Cross-Country

A Grã-Bretanha continua a liderar a competição por equipas de CCE nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 após um emocionante dia de Cross-Country no magnífico parque do Château de Versailles no domingo.

A formação Alemanha, que estava em segundo lugar após a fase de ensino, teve um contratempo com a queda de Christoph Wahler (Carjatan S), resultando na eliminação e colocando-os em 14º lugar entre as 16 equipas, enquanto a ação continua com a fase de Saltos decisiva para a medalha amanhã.

Para a alegria dos milhares de fãs franceses que desfrutam deste desporto maravilhoso a equipa da casa – ocupa a posição de medalha de prata. O Japão, após três rondas brilhantes, subiu da quinta posição para a posição de medalha de bronze, seguido da Suíça, Bélgica e Nova Zelândia nas três próximas posições.

A pontuação acumulada de 82,50 para a Grã-Bretanha deixa-os apenas 4,7 pontos de penalidade à frente dos franceses, enquanto o Japão está 6,6 pontos atrás.

Enquanto isso, uma prestação exemplar na prova de fundo, viu o último membro da equipa alemã, Michael Jung (Chipmunk FRH), ultrapassar Laura Collett (London 52) no topo da classificação individual quando a cavaleira britânica recebeu penalizações por excesso de tempo. Sem adicionar nada à sua pontuação de ensino, Christopher Burton, da Austrália (Shadow Man), manteve a posição da medalha de bronze, tornando a disputa pelas medalhas individuais ainda mais acesa.

Jung lidera com 17,80 pontos enquanto Collett, que alcanço uma excelente pontuação no ensino 17,50, entra na fase final de amanhã com uma marca de 18,30, enquanto Burton – com 22,00 – não pode se dar ao luxo de cometer erros, pois Felix Vogg, da Suíça (Dao de L’ocean), está no seu encalço com uma pontuação acumulada de 22,10.

O cavaleiro português Manuel Grave sofreu uma queda aparatosa no obstáculo número 3 do cross-country, resultando na fratura da clavícula direita. Grave foi avaliado pelo departamento médico do Comité Olímpico de Portugal e regressará a Portugal nas próximas horas, onde será submetido a uma intervenção cirúrgica.

