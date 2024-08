Paris 2024: Cavalos de Saltos preparam-se para brilhar

Chegou o momento de os cavalos de Saltos brilharem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e ontem, 80 dos melhores do mundo – incluindo reservas/suplentes – desfilaram perante os membros do Júri de Campo e do Painel Veterinário na primeira Inspeção de cavalos de obstáculos em Versalhes (FRA).

Dois cavalos foram mantidos para uma nova inspeção, mas nem Contendros 2 montado por Andres Azcarraga do México, nem o cavalo francês Viking d’la Rousserie montado por Kevin Staut foram aprovados.

Isto traz o reserva Olivier Perreau e Dorai D’Aiguilly para a equipe francesa, ao lado de Simon Delestre/I Amelusina R 51 e Julien Epaillard/Dubai du Cedre, enquanto Federico Fernandez e Romeo se juntam a Eugenio Garza Perez/Contago e Hank Guerreiro/Porthos Maestro WHZ à equipe mexicana quando a primeira qualificação de saltos de obstáculos começa hoje às 11h00.

Equipa feminina

A Austrália é a única nação a apresentar uma equipa de saltos totalmente feminina nos Jogos de Paris, e já se passaram 24 anos desde que as últimas equipas totalmente femininas competiram em Sydney em 2000, quando a equipa americana composta por Margie Goldstein-Engle, Lauren Hough, Laura Kraut e Nona Garson terminou em sexto lugar e a equipe sueca composta por Maria Gretzer, Malin Baryard-Johnsson, Helena Lundback e Lisen Fredricson terminou em sétimo lugar.

Um total de 30 países será representado, 20 por equipas de três e 15 por individual. As 10 melhores equipas na prova de hoje, incluindo aquelas empatadas em 10º lugar, ficam classificadas para a final por equipas na sexta-feira, quando saltarão em ordem inversa de mérito.

A primeira competição Individual acontecerá na próxima segunda-feira, 5 de agosto, e os 30 melhores ficam classificados para a final individual do dia seguinte, quando todos começam com zero pontos e competirão em ordem inversa de mérito com base na sua qualificação.

Resultados AQUI