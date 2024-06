Morreu «Distúrbio» vítima de uma cólica

Morreu na última quarta-feira o cavalo Lusitano “Distúrbio” (Talisco x Quiche por Orphee), do criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa, vítima de uma cólica.

«Distúrbio», com 16 anos, começou a competir em provas internacionais aos 7 anos, sob a monte do cavaleiro olímpico português, Miguel Ralão Duarte. Juntos, alcançaram o 2º lugar no Grande Prémio Especial do CDI3* de Sevilha em 2019 e a 3ª posição no G.P. Especial do CDI3* em Cascais no mesmo ano, além de outros resultados expressivos.

Em 2021, o cavalo passou a ser montado por Rita Ralão Duarte, conquistando o 2º lugar no G.P. Especial do CDI3* de Cascais.

A Ralão Dressage Team deixou a seguinte mensagem de despedida no Facebook: