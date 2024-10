Já são conhecidos os Campeões Regionais de Atrelagem do Norte

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos, recebeu no último Domingo, 13 de Outubro, a Final do Campeonato Regional Norte de CM1* de Atrelagem, organizado pelo Clube de Atrelagem do Norte em parceria com a Federação Equestre Portuguesa.

Em 2024, os pódios ficaram assim ordenados, nos diferentes escalões:

ADAPTADA

Micael Fernandes / Sara Anjo

Diogo Pinheiro / Sara Anjo

João Oliveira / Sara Anjo

INICIADOS

Sara Piñeiro / Carlos Castiñeira

JUNIORES

Rodrigo Silva / Nuno Silva

João Rodrigues / Henrique Rodrigues

Leonor Melo / Patrícia Figueiredo

PÓNEI SINGULAR

Bernardo Losa / Patrícia Figueiredo

Sara Alta / Teresa Rafael

Leonardo Pereira/ Leandro Pereira

PÔNEIS PARELHA

Afonso Ribeiro / Pedro Noval

Henrique Rodrigues / Sara Anjo

António Crespim / Jorge Nuno Capela

CAVALO SINGULAR

Bernardo Losa / Patrícia Figueiredo

Marco Martins / Nuno Silva

Vasco Ribeiro / Rui Pinho

CAVALOS PARELHA

Joaquim Costa / Américo Silva

Valdemar Costa / Filipe Reis

Carlos Otero / José Silva