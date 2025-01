Instituto Politécnico de Coimbra lança projecto “Horse Buddy”

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) lançou o projeto “Horse Buddy” para melhorar a saúde mental e o bem-estar dos seus estudantes através da interação com cavalos. O programa, que decorre entre fevereiro e maio de 2025, pretende ajudar os alunos a gerir o stress e os desafios da vida académica de forma mais eficaz.

Durante três meses, 40 estudantes selecionados entre os mais de 10 mil inscritos no IPC participarão em sessões práticas na Escola Superior Agrária, interagindo com cavalos em atividades como cuidar, passear e montar. Cada sessão terá uma duração de 90 minutos e ocorrerá duas vezes por semana, com grupos de dois alunos por cavalo.

“A relação com o cavalo é um desafio relacional que promove o autoconhecimento, a assertividade e o respeito pelos limites, competências que contribuem para o desenvolvimento emocional e cognitivo dos estudantes,” explicou Ana Paula Amaral, psicóloga clínica e professora do IPC responsável pelo projeto.

Impacto na Saúde Mental

Ana Paula Amaral destacou que os jovens enfrentam dificuldades crescentes em interações sociais e emocionais, frequentemente agravadas pelo uso excessivo da tecnologia e pelo impacto do confinamento durante a pandemia. O “Horse Buddy” visa contrariar estas tendências, promovendo emoções positivas, auto-estima e confiança através do vínculo com os cavalos.

“O cavalo é um animal sensível e empático, mas também assertivo, o que ajuda os estudantes a estabelecer relações saudáveis e equilibradas,” acrescentou.

O “Horse Buddy” integra-se no programa +SABE, uma iniciativa mais abrangente do Politécnico de Coimbra dedicada à promoção da saúde mental no ensino superior.

Embora limitado a um pequeno número de participantes para preservar a essência do programa, o projeto espera demonstrar como atividades assistidas por equinos podem contribuir para o sucesso académico e o bem-estar dos estudantes.

Os estudantes interessados em participar no projecto devem realizar a sua inscrição online até 10 de Janeiro através do link

No periodo entre 13 e 24 de Janeiro, decorrerá a selecção e avaliação de candidatos na ESTeSC e, a partir de 3 de Fevereiro, terão início as sessões semanais na ESAC, que se prolongarão até 16 de Maio.

Fonte: O Despertar