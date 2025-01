A Academia Equestre João Cardiga (AEJC) através do seu polo de formação CARDIGA TRAINING CENTER (CTC), certificados pela DGERT, em colaboração com a AEPM de Matosinhos, vão organizar uma “FORMAÇÃO BASE EM SERVIÇOS ASSISTIDOS COM EQUINOS – que terá início dia 12 de fevereiro e decorrerá no sistema presencial, à exceção do primeiro dia, em que haverá uma sessão de apresentação online.

Neste sentido, vimos informar que para participar, na mesma, terá que efetivar a sua inscrição, impreterivelmente, até dia 6 de fevereiro às 18h00 .

Para se inscrever, pode optar por preencher a Ficha de Inscrição, em anexo, ou aceder ao link https://forms.gle/fnEPcYbiJz6w7K7w6 .

FORMAÇÃO BASE EM SERVIÇOS ASSISTIDOS COM EQUINOS

Data e Duração : 12 de fevereiro a 29 março – 55 Horas

Modalidade: presencial (1º Dia on-line)

Unidades de Crédito: 11 e Certificado da SIGO

Códigos FEP: A aguardar

Publico Alvo: Profissionais de Saúde e Educação com Formação superior

Pré-Requisito: Curriculum e ter situação regularizada na FEP (Federação Equestre Portuguesa)

PROGRAMA

12 Fev- Apresentação (1 hora) – online (Horário a definir)

Módulo 1 – O Cavalo

Sábado dia 15 de fevereiro das 9:00 às 13:00 – 14:00 às 18:00 – presencial

Domingo dia 16 de fevereiro das 9:00 às 13:00 – 14:00 às 17:00 – presencial

Módulo 2- Os Serviços Assistidos com Equinos

Sábado dia 22 de fevereiro das 9:00 às 13:00 – 14:00 às 18:00 – presencial

Domingo dia 23 de fevereiro das 9:00 às 13:00 – 14:00 às 17:00 – presencial

Módulo 3 – Estágio de 20 horas

Locais: Academia Equestre João Cardiga/ Centro de Equitação da APCL

Início 3 de março

Fim Aula Presencial Sábado 28 de março 9:30 às 12:30 – 14:00 às 16:00

FORMADORES:

AEJC/CTC – Pedro Marinho e Patricia Pinote

VALOR:

. 430€ (Isento de Iva)

. 110€ ( Valor especial para 4 aulas de equitação para os formandos

inscritos pela AEJC/CTC. Marcação previa). Opcional.

Contactos: 919 156 182 – (Sara de Almeida – Coordenação Pedagógica do CTC)

Ficha de Inscrição AQUI