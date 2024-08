Faleceu o Coronel António Lopes Mateus (1951-2024)

O Coronel António Lopes Mateus faleceu neste domingo aos 73 anos.

Mestre de Equitação da Escola de Mafra e grande cavaleiro, tal como o seu pai, Afonso Lopes Mateus da GNR, foi também comissário internacional da FEI desde 1994. Em 2009 foi nomeado “General Steward Jumping” função que exerceu até 31 de Janeiro de 2021.

Foi também Chefe de Pista Nacional de Saltos de Obstáculos.

Impondo o respeito e cumprindo as regras, mantinha sempre uma ótima relação com os cavaleiros, sendo um verdadeiro exemplo. O hipismo fica mais pobre com a sua partida.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.