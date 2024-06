Faleceu a artista plástica Béatrice Bulteau

Faleceu esta sexta-feira a artista plástica francesa Béatrice Bulteau, vítima de doença prolongada.

Béatrice escolheu o cavalo Lusitano como principal tema da sua pintura. Tinha um carinho especial pelo Lusitano, retratando-o de uma forma única e apaixonada, revelando toda a sua beleza, força e coragem. As suas obras inspiraram diversos poetas portugueses.

Béatrice começou a desenhar cavalos aos quatro anos de idade. A sua primeira exposição foi em Paris, aos 17 anos. Mudou-se para Portugal em 1980, onde trabalhou como ilustradora de noticiários da RTP. Nessa época, iniciou uma série de estudos sobre os cavalos e movimento.

De 1985 a 1995, Béatrice expôs o seu trabalho em 25 estados dos EUA, Japão e Canadá. Desde então, as suas exposições estenderam-se à América do Sul, Médio Oriente e grande parte da Europa, conferindo-lhe reconhecimento mundial como especialista em arte equina impressionista.

Respeitando os seus desejos, a sua família e a sua arte estarão presentes no Festival Internacional do Cavalo Lusitano que se realiza de 28 a 30 de Junho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

À família enlutada, o Equisport Online apresenta sentidas condolências.