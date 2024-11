Escola Portuguesa de Arte Equestre: Programa de ensino e formação 2025

A Escola Portuguesa de Arte Equestre disponibiliza um conjunto de workshops teórico-práticos, com o objetivo de partilhar o seu know-how com todos os que pretendem saber mais sobre a arte equestre portuguesa e o Cavalo Puro-Sangue Lusitano.

Ao longo do próximo ano, serão abordados quatro temas, durante quatro dias completos de formação com especialistas na área. Todos os workshops têm lugar aos sábados, entre as 9h00 e as 18h30, e começam com a parte teórica, no Auditório do Palácio Nacional de Queluz, e terminam no Picadeiro Henrique Calado, em Belém, com a componente prática.

Estes workshops são dirigidos a praticantes, atletas federados e treinadores de equitação da Federação Equestre Portuguesa; a estudantes do ensino superior e profissional; e ao público em geral com interesse nas temáticas em causa. Os bilhetes estão à venda no site da Parques de Sintra.

Arte de Marialva: o ensino do cavalo, da criação à Alta Escola

📋 Data : Sábado, 22 de fevereiro de 2025

O ensino do cavalo para participação nos espetáculos da Escola Portuguesa de Arte Equestre é um processo demorado e progressivo, em que o treino e a preparação física e muscular culminam no desenvolvimento de uma dimensão artística. Esta formação visa dar a conhecer o processo do treino de um cavalo Alter, desde a sua seleção, maneio e desbaste na Coudelaria de Alter até alcançar o mais alto nível na Escola.

A Baixa Escola e o trabalho à guia, à mão e à vara

📋 Data : Sábado, 21 de junho de 2025

Hoje em dia, é rara a equitação praticada sem se montar o cavalo. Excluindo-se o trabalho à guia, o trabalho à mão tem sido progressivamente abolido da prática equestre. A Escola Portuguesa de Arte Equestre é um dos últimos redutos dessa utilização, quer como parte do trabalho diário, quer como preparação para os exercícios de ares altos. Pretende-se, neste workshop, apresentar de forma expositiva e demonstrativa o método usado pela Escola.





Princípios básicos de biomecânica e treino do cavalo

📋 Data : Sábado, 20 de setembro de 2025

O cavalo, através da sua múltipla utilização pelo Homem, pode tanto ser um ‘atleta’ de alta competição como um consumado ‘artista’, utilizações que preenchem grande parte da sua realidade atual. Pretende-se neste workshop demonstrar como os mais recentes conhecimentos da biomecânica equina, bem como da nutrição, podem influenciar a prática da equitação e o treino do cavalo numa perspetiva profissional.

(Este workshop realiza-se em parceira com a Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade de Lisboa).

Criação e seleção do cavalo Lusitano para a Arte Equestre e para o Ensino/Dressage

📋 Data: Sábado, 15 de novembro de 2025

Pretende-se nesta formação, centrada no Cavalo Puro-Sangue Lusitano, abordar áreas como a criação, o maneio, o treino, conhecer e divulgar toda uma constelação de conhecimentos e métodos de treino que, seguramente, influenciarão e se revelarão como os mais adequados para a sua utilização profissional, quer enquanto consumado ‘artista’, quer enquanto um ‘atleta’ de alta competição.

(Este workshop realiza-se em parceria com a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano)