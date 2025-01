CSI5*-W Amsterdão: Rodrigo Giesteira Almeida inscrito com três cavalos

Esta semana, a Longines FEI Taça do Mundo de Saltos da Liga da Europa Ocidental chega à sua 12ª etapa da temporada 2024/2025, em Amsterdão, nos Países Baixos.

A edição de 2025 do prestigiado Jumping Amsterdam contará com uma lista de inscritos de alto nível, incluindo o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, atual nº 105 do ranking mundial, que competirá com os seus três cavalos: Karonia L, Solidat e Kentucky RW.

Entre os outros participantes de destaque estão o suíço Steve Guerdat (número dois do mundo), o seu compatriota Martin Fuchs (número cinco do mundo) e o austríaco Max Kühner (número oito do mundo). A França será representada pelo ex-número um mundial Simon Delestre e pelo medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de 2024, Julien Epaillard.

O evento também contará com a presença de lendas do hipismo como os ex-números um do mundo Marcus Ehning (GER), Daniel Deusser (GER) e Peder Fredricson (SWE). A delegação holandesa será liderada por Harrie Smolders – outro ex-número um mundial – e contará com talentos como Maikel van der Vleuten, Willem Greve e Jur Vrieling.

Com uma lista de participantes repleta de estrelas, o Jumping Amsterdam promete ser uma etapa emocionante da temporada.

Lista de participantes AQUI