CSN-B: Francisco Fleming e Atout du Gonge conquistam o Grande Prémio

O Concurso de Saltos Nacional de categoria B, realizado de 17 a 19 de janeiro no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, terminou neste domingo com a vitória do conjunto da casa, Francisco Fleming e o garanhão SF Atout du Gonge 🏆.

Mafalda Ribeiro da Costa Marques garantiu o segundo lugar com Oscar Cg, registando um tempo de 39,66 segundos no desempate sem faltas. Já Luís Fernandes completou o pódio ao montar Heart Attack, com uma marca de 39,67 segundos. Pedro da Veiga Reis, com Júnior, ficou na quarta posição, enquanto Francisco Vaz Fonte e Mylo du Val du Geer encerraram o top cinco.

O Grande Prémio, realizado no domingo, contou com a participação de 29 conjuntos, dos quais apenas seis completaram o percurso inicial sem penalizações, qualificando-se para o desempate. Destes, três conjuntos conseguiram registar duplos percursos sem faltas, garantindo um emocionante desfecho para a competição.

Resultados AQUI