CSIO3* Vejer: Irlanda conquista a Taça das Nações em Montenmedio – Portugal em 13º lugar

A Taça das Nações realizada na sexta-feira, pontuando para o Ranking Longines e com obstáculos a 1,50m de altura, marcou a última etapa da temporada 2024. A equipa irlandesa dominou a prova desde o início, com todos os quatro cavaleiros completando a primeira fase sem faltas. No ranking individual (após a primeira mão), os quatro irlandeses estavam entre os dez melhores tempos sem faltas: Michael Pender e HHS Los Angeles ocuparam o primeiro lugar, seguidos pelo francês Stanislas de Malet com Zambo MZ em segundo, e o brasileiro João Victor Castro em terceiro. Ao final dessa fase inicial, apenas oito equipes avançaram para a segunda mão.

Apesar de acumularem nove faltas na segunda mão, a equipa irlandesa continuou a dominar e garantiu a vitória. A equipa era composta por Michael Pender, Jason Foley com Jacksonville Eurohill, Seamus Hughes Kennedy com ESI Rocky e o cavaleiro olímpico Cian O’Connor com Iron Man. A Bélgica ficou em segundo com 15 pontos, e os EUA, em terceiro, com 17 pontos acumulados.

A formação portuguesa, composta por Rodrigo Sampaio Peixoto (Orion As), Ricardo Gil Santos (Gatsby Diamond), Rafael Dinis Rocha (Mágico) e Duarte Seabra (Van Halen Z), terminou a competição na 13ª posição, somando 30 pontos.

Na prova do CSI2* a 1,30m, disputada em duas fases especiais, a vitória foi para a britânica Eleanor Hall McAteer com Sacino. Victoria Sprogis ficou em segundo com Mad Max, e o português Rodrigo Sampaio Peixoto conquistou o terceiro lugar com L-Spirit. Na prova ao cronómetro a 1,45m, Nuno Tiago Gomes, montando Chaccora’s Stakko PS, alcançou a oitava posição.

Na prova ao cronómetro de 1,20m, Matilde Rodrigues com Inzaghi Z obteve o 8º lugar sem faltas, com um tempo de 70,09s. Duarte Seabra e Lois conquistaram a sétima posição na prova em duas fases especiais de 1,40m.

