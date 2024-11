CSI5*-W Santa Anita: Estrelas de alto nível inscritas

Esta semana marca a estreia do aguardado CSI5*-W Santa Anita, que vai decorrer no Santa Anita Park, em Arcadia, Califórnia. A competição contará com uma forte delegação de atletas dos EUA, além da participação do vencedor da Taça do Mundo desta temporada, o alemão Richard Vogel!

O evento reúne um elenco de estrelas de alto nível. Quatro membros da equipa dos EUA, medalha de prata nas Olimpíadas de 2024, estarão em ação em solo americano: McLain Ward, Laura Kraut, Kent Farrington e Karl Cook representarão orgulhosamente o seu país.

Além disso, grandes nomes do hipismo internacional estão confirmados, como Daniel Coyle (IRL), Cian O’Connor (IRL), Harry Charles (GBR) e Erynn Ballard (CAN), entre outros talentos de destaque.

Portugal também estará representado. O cavaleiro Bruno Diniz das Neves competirá montando os KWPN’s Gucci Musterd e Karius, prometendo honrar as cores portuguesas nesta competição de elite.

O evento marca um momento histórico para o hipismo nos Estados Unidos, com um total de 17 veteranos olímpicos e estrelas internacionais de 18 países participando na competição.

Resultados AQUI