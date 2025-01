CSI5*-W Amsterdão: Rodrigo Giesteira Almeida e Solidat brilham com mais um triunfo

Rodrigo Giesteira Almeida voltou a provar porque é um dos melhores cavaleiros nacionais da atualidade ao conquistar uma vitória impressionante na noite da última sexta-feira, no Prémio Stal van der Haar CSI 5*-W, com um prémio de €28.200. Demonstrando um domínio técnico e uma parceria perfeita com o garanhão Hanoveriano Solidat (Semper Fi x Chacco Blue), o cavaleiro português completou a prova em duas fases (1,45m) sem faltas e estabeleceu o incrível tempo de 25,58 segundos, que lhe garantiu a vitória.

Rodrigo destacou-se pelo seu desempenho arrojado, sendo significativamente mais rápido que Harrie Smolders, o holandês segundo classificado com Mr. Tac (Nonstop x Toulon), terminou a prova em 27,16 segundos sem penalizações. Pim Mulder, também da Holanda, assegurou o terceiro lugar no pódio com Dunaghmore (27,50s). O domínio holandês continuou nas posições seguintes, ocupadas por Michael Greeve com Luka-Cara, Kim Emmen com Island V G, Maikel van der Vleuten com Dywis HH e Leopold van Asten com VDL Groep Kwienbellie.

Parceria de ouro entre Rodrigo e Solidat

Solidat, o talentoso cavalo de Rodrigo Giesteira Almeida, exibiu mais uma vez a sua extraordinária forma e consistência. Criado com a linha materna de Priamus Z, cavalo montado pelo lendário Vincent Voorn, Solidat tem sido uma peça-chave no sucesso de Rodrigo. Mostrando nervos de aço e confiança total no seu parceiro equino, o cavaleiro português apostou numa abordagem ousada que se mostrou imbatível.

Esta vitória é apenas mais um marco na impressionante trajetória da dupla. Solidat alcançou o seu 12º pódio e a sua sétima vitória nos últimos quatro meses, consolidando-se como um dos cavalos mais consistentes no circuito internacional. Com esta performance, Rodrigo arrecadou mais de €7.000 em prémios, reafirmando o seu lugar entre a elite do hipismo mundial.

