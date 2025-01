CSI4* Doha: Duarte Seabra brilha no Grande Prémio

O olímpico português Duarte Seabra, montando Dourados 2, de 12 anos (Diarado x Cornet Obolensky), sagrou-se vencedor, neste sábado, do Grande Prémio CSI4* 1,55m – pontuável para o grupo A do ranking mundial Longines. A prova marcou o encerramento da segunda semana de competição do Doha International Equestrian Tour 2025, realizado no Centro Equestre Al Shaqab, em Doha, no Catar.

Com um tempo de 39,03 segundos no desempate entre cinco conjuntos, Seabra e Dourados 2 superaram um total de 32 participantes. O português assegurou a vitória à frente do austríaco Gerfried Puck, vencedor do Grande Prémio da semana anterior, que desta vez alcançou o segundo lugar com Equitron Naxcel V (Balou du Rouet x Landetto) em 39,75 segundos. A amazona alemã Janne Friederike Meyer-Zimmermann completou o pódio ao lado de Iron Dames Dubai du Cedre (Baloubet du Rouet x Diamant de Semilly). Apesar de ter derrubado um obstáculo no desempate, conseguiu um tempo de 38,97 segundos.

Mariano Martinez Bastida (ESP) com Jup (Carrera VDL x Silverstone) ficou na quarta posição, seguido pelo alemão Torben Köhlbrandt, que garantiu o quinto lugar com Mastermind RL (Mylord Carthago x Alcatraz).

Resultados AQUI