Começou o Campeonato da Europa de Dressage em St. Margarethen

O Campeonato da Europa de Dressage para as categorias Jovens Cavaleiros e Sub-25 iniciou-se nesta quarta-feira nas instalações de Reiterhof Stückler, em St. Margarethen, Áustria.

A competição começou com os participantes da categoria Jovens Cavaleiros, que realizaram a prova por equipas. Dos 65 conjuntos inscritos, 33 competiram no primeiro dia, com a segunda parte da prova a decorrer hoje.

Representando Portugal, Maria da Graça Abecassis, montando Delgado, alcançou 65,324%, ocupando provisoriamente a 23ª posição. Brianne Vintila, com Inana B, ficou na 30ª posição, com 61,912%.

Às 18h00, realizou-se a cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Dressage, que contou com a participação de 108 atletas das categorias Young Riders e Sub-25.

Hoje, quinta-feira, à tarde, os conjuntos nacionais da categoria Sub-25, Pedro Garrido (Jockey) e André José Brás (Fevereiro), realizarão a reprise Intermediária II.

Acompanhe o campeonato em directo através do ClipMyHorse.TV.

