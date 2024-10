Certificação TRACES – Formação 29 de outubro 2024

A FEP informa todos os interessados que está agendada para o próximo dia 29 de outubro uma formação com o objetivo de habilitar novos médicos veterinários à emissão de certificados sanitários TRACES.

O objetivo da formação é preparar os participantes para atuar como Médicos Veterinários Autorizados, capacitados para emitir Certificados Sanitários em nome de uma Entidade Veterinária Autorizada ou da própria FEP, conforme as disposições do Regulamento (UE) 2017/625, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março.

Podem inscrever-se no seguinte link AQUI

A FEP está ao dispor para os esclarecimentos que necessitem.

Programa AQUI