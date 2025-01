Cardiga Equestrian Circuit dá início ao 1º Open – 9 de Fevereiro

Já é conhecido o calendário do Cardiga Equestrian Circuit 2025. Este circuito, que vai na 6ª edição, abrirá com o 1º Open e realizar-se-á nas instalações da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena no dia 9 Fevereiro.

O Circuito desportivo foi criado em 2020 com o objetivo de promover o desporto equestre, unir praticantes e atletas, treinadores e entusiastas, num ambiente competitivo e inclusivo, que contribui para a dinamização e desenvolvimento do talento nacional. Em destaque estarão as disciplinas de Dressage, Dressage Póneis, Dressage Special Olympics e Paradressage.

Ao longo destes 6 anos, participaram no CEC 1200 praticantes e atletas (media de 200/ano), com idades compreendidas entre os 8 e aos 45 anos, em 15 escalões diferentes, desde os póneis, ao Big Tour. O Cardiga Equestrian Circuit (CEC), é constituído por 7 jornadas (OPENs) e uma final. São realizadas provas dos níveis 1, 2 e 3 para todos os escalões de competição, desde amadores até profissionais.

Destaque para o carater inclusivo do CEC, que está aberto a todos os praticantes da Academia, quer tenham ou não cavalo próprio e, deficiência motora ou intelectual. Está, também aberto a todos os Centro Hipicos que desejem participar.

“ – O evento conta com o apoio de varias empresas tais como: ALMAKI artigos equestres, Celeris Boots, Horsefire – Artigos equitação, O Mundo da Equitação, Celeris Boots, Hotéis Vila Galé, Touch Saude, Equigolden e SF feeding, e GIRA.io que contribuem para o prestigio deste circuito, através dos importantes prémios oferecidos na final. “- afirmou a direção da Academia

O 2º OPEN está agendado para o dia 9 de Março.

Calendário 2025