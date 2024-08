Campeonato da Europa de Horseball 2024: Resultados provisórios

O Campeonato Europeu de Horseball continua com emocionantes jornadas em Ponte de Lima, com um foco empolgante nas categorias Sub-16 e Sub-21.

Na categoria Sub-16, a partida entre Espanha e Itália, realizada no primeiro dia, revelou um notável talento em ambas as formações. A equipa espanhola demonstrou a sua força e finesse, garantindo a vitória com um resultado final de 9-4. Enquanto isso, a França triunfou sobre a Bélgica com 13-2 golos.

Neste momento, os melhores marcadores no Sub-16 são as francesas Romane Strohmberg e Sybile Parmentier, com 6 golos marcados cada.

Na divisão Sub-21, a Itália dominou a Bélgica numa impressionante exibição de habilidade, garantindo uma vitória convincente com um resultado de 11-3. Por outro lado, a partida entre Itália e Portugal terminou em vitória para a Itália com um resultado apertado de 7-6, acrescentando mais um jogo emocionante ao torneio.

O melhor marcador nos Sub-21, após a segunda jornada, é o italiano Luca Lanzi, com 6 golos marcados.

À medida que o campeonato avança, a emoçaõ e a expectativa continuam a crescer. Os aficionados podem esperar mais partidas emocionantes e desempenhos extraordinários dos talentosos participantes.

Ranking Provisório (após 2 jornadas)



Sub 16

1º França – 5 pontos

2º Espanha – 5 pontos

3º Bélgica – 4 pontos

4º Portugal – 1 ponto (apenas 1 jornada)

5º Itália – 1 ponto (apenas 1 jornada)

Sub-21

1º Itália – 6 pontos

2º Espanha – 4 pontos

3º França – 3 pontos (apenas 1 jornada)

4º Bélgica – 2 pontos

5º Portugal – 1 ponto (apenas 1 jornada)