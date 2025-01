Aprovação de Reprodutores: Resultados da 1ª Jornada

Nesta sexta-feira (24), teve início a tão aguardada Aprovação de Reprodutores na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa. Dos 109 cavalos candidatos, os primeiros 40 foram apresentados para avaliação nesta primeira jornada.

Desses 40 exemplares, 11 não alcançaram a aprovação, enquanto 2 foram retirados.

O grande destaque do dia foi «Quiebro das Arcas» (Jasmim Plus x Invicta das Arcas), do criador Manuel Maia Correia, apresentado pela cavaleira Mafalda Galiza Mendes. Este cavalo conquistou a maior pontuação da jornada, com impressionantes 74,75 pontos, reafirmando a excelência da criação nacional.

Acompanhe a segunda jornada da Aprovação de Reprodutores, que está em andamento, e descubra os próximos grandes destaques do II Salão do Cavalo Lusitano!

Resultados – sexta-feira 24/01/2025