Aprovação de Reprodutores: Emoção e Excelência na 2ª Jornada

Este sábado (25), a Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, foi palco da emocionante segunda jornada da Aprovação de Reprodutores, no âmbito do II Salão do Cavalo Lusitano. Entre os 38 exemplares avaliados, 9 não alcançaram a aprovação e 4 foram retirados, mas a jornada foi marcada por momentos de grande destaque.

O protagonista do dia foi, sem dúvida, Piton de Oeiras (Rubi x Isaura por Ali-Baba), um exemplar de excelência da criação de João Maria Diniz, que foi também o responsável por apresentá-lo. Com uma impressionante pontuação de 74,25 pontos, Piton de Oeiras conquistou o título de cavalo mais bem pontuado desta etapa, destacando-se como referência da qualidade do Cavalo Lusitano.

Hoje, domingo, o Salão do Cavalo Lusitano chega ao seu grandioso encerramento, com a avaliação dos últimos 31 garanhões desta edição, prometendo mais momentos de emoção e celebração da raça Lusitana. Não perca!

Resultados – sabado 25/01/2025