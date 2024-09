1º Campeonato Internacional de “Hobby Horsing” – (VÍDEO)

O primeiro campeonato internacional com cavalos de pau na Alemanha foi realizado na cidade de Frankfurt, reunindo cerca de 300 participantes, a maioria crianças. Disputaram diversas provas nesta modalidade, que vem ganhando popularidade ao redor do mundo.

As competições, semelhantes às de equitação tradicional, porém sem cavalos reais, exigem que os participantes demonstrem habilidades em adestramento, saltos cronometrados, estilo e corridas. O torneio aconteceu no último fim de semana, nos dias 14 e 15.

Conhecido como “hobby horsing”, o desporto foi criado na Finlândia há cerca de 20 anos e viu o seu crescimento acelerar durante a pandemia de COVID-19. A Associação Alemã de Hobby Horsing foi fundada em 2023 com apenas 13 membros. Hoje, conta com mais de 5 mil atletas ativos e cerca de 230 clubes em todo o país.

Andreas Karasek, diretor de relações públicas da Associação de Hobby Horsing da Alemanha, expressou entusiasmo com o sucesso do campeonato e destacou os benefícios da prática. “Pode parecer engraçado à primeira vista, mas na verdade é um desporto bastante exigente. É uma combinação de atletismo e ginástica, e é necessário estar em boa forma física para praticá-lo”, afirmou Karasek em entrevista à agência de notícias Associated Press.

Atualmente, a modalidade já ultrapassa os 5 mil praticantes em solo alemão.