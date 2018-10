Vilamoura Champions Tour 2018: Emma Stoker vence o Grande Prémio com Antonio Matos Almeida em 10º 1 Outubro, 2018 14:36

Pelo segundo ano consecutivo a britânica Emma Stoker, de 26 anos, venceu o primeiro Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour 2018.

Emma Stoker, é um nome que vai ter de decorar durante este circuito presidido por António Moura, é uma das maiores apostas no mundo do hipismo. Montando a égua Townhead Tallulhah V, Emma, conquistou neste domingo, a prova rainha (1,50m) com um tempo de 38,33 segundos e zero penalizações no desempate, deixando o segundo lugar para o italiano Antonio Alfonso com Dream Van Generhese (39,78s). O irlandês Michael Pender foi terceiro classificado com Casanova Van Overis (39,36s). O cavaleiro português António Matos Almeida alcançou o 10º lugar montando Irene van de Kwachthoeve, tendo penalizado 4 pontos em 72,57s, ficando afastado do desempate.

Dos 9 conjuntos que disputaram o desempate, cinco terminaram com duplos percursos sem faltas.

O Pequeno Grande Prémio (1,40m) disputado no sábado teve como vencedor o brasileiro Carlos Eduardo Mota Ribas, montando o KWPN Wilexo de 15 anos, que registou o melhor tempo no desempate 38,69 segundos entre os seis conjuntos que terminaram sem faltas. Charlie Jones (GBR) foi segundo classificado com Charming Fellow Z, enquanto Toni Hassmann (GER) e California ocuparam o terceiro lugar (40,41s). A melhor prestação nacional foi de Ana Elias da Costa Santana Fernandes que ficou em quarto com Chadston (43,39s).

A competição regressa às pistas amanhã, terça-feira (2), com as provas de cavalos novos.

Resultados completos AQUI