Rui Lanternas bicampeão Nacional de Raides 2017 24 Abril, 2017 8:12

Realizou-se no passado sábado, dia 22 de Abril, em Fronteira o Campeonato Nacional de Raides – Sénior (CEI *** 160kms) que contou com a participação de oito conjuntos: Rui Lanternas / Alcantava, Ana Barbas / É da Fuica, Pedro Godinho / Montalban Endurance, Ricardo Relvas Batista / Eclipse Da Camoeira, Paulo Branco / Uva Du Cambout, Margarida Oliveira Soares / Xélio, João Maria Pataca Moura / Equador e António Vaz Freire / Duna do Inquisidor.

O elvense Rui Lanternas montando Alcantava conquistou o seu segundo título nacional (2013) tendo percorrido os 160km com a média de 18,925 km/h. Ana Barbas com É da Fuica repetiu a prata /17,578 km/h conquistada em 2016, assim como Pedro Godinho que recebeu o bronze desta vez montando Montalban Endurance 17,652 km/h.

A nível de provas internacionais em Fronteira, realizou-se ainda um CEI* 80km com a vitória para a portuguesa Ana Mira Costa e Benfica, que finalizaram as três etapas em 4h17m17s a uma média de 18,922 km/h. O espanhol Juan Carlos Sanchez ficou em 2º lugar com Gaivota e o português Luis Pedro Caldeira Embaixador ocupou o 3º lugar do pódio com Aparica.

O espanhol Miguel Rodriguez Carreira foi o vencedor do CEI** com Wiky. O português Rui Pereira ocupou o 2º lugar com Nassau de Pallares tendo Ana Barbas ficado em 3º com Fuico.

Realizaram-se ainda outras três provas nacionais com os seguintes vencedores:

CEP 80km

1º Nuno Silva / Flicka

2º Hugo Parreiras / Fado

3º Lourenço Teixe / Figo

CEN 80km

1º Ivan Gaspar / Alma de la Encina

CEP 40km

1º Ricardo Cid / Fado de S. Pedro

2º Ademar Costa / Gótica

3º Ricardo Moura Tavares / Haley

Resultados completos AQUI