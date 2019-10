Resultados do CDN e CDE do CEIA 1 Outubro, 2019 19:50

No passado fim-de-semana, 28 e 29 de Setembro, o CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão recebeu um CDN (Concurso Dressage Nacional) e um CDE (Concurso Dressage Especial).

Uma competição que contou aproximadamente com 40 conjuntos, na qual ao longo de dois dias intensos de provas, se debateram para uma classificação de excelência. Este concurso teve como diretor de competição, o Major Pedro Carvalho e como director de pista, Pedro Marinho. Com eles tiveram os juízes Eugénio Paixão, João Duarte e Francisca Bastos.

Durante os dois dias, realizou-se a prova de Paradressage no grau III, em que Pedro Félix montou Grijó, que conseguiu obter no primeiro dia uma pontuação de 65,150% e no segundo dia 65,833%.

Apenas com 3 conjuntos na prova de FEI YOUNG RIDERS TEAM, realizada no sábado, classificou-se em 1º lugar Mário Freire com 71,863%, em 2º lugar Yoann Pinto com 70,098% e em 3º lugar, Mateus Abecassis com 69,216%.

Na prova Elementar 2 e 3, Francisco Jorge montou Iodo e finalizou a prova com 63,833% e Nuno Almeida Pestana montou Jade que acabou com uma classificação de 59,056%.

Nas provas Médias destacamos Mafalda Arriaga Cunha com Horizonte, que obteve 66,095% e Sofia Canelas Pinto com Fendi 44 que conseguiu alcançar 65,619%.

Destacou-se na categoria de provas Complementares, Mariana Assis da Silva com 67,833%, em segundo lugar Mafalda Carmo Costa com 64,958% e em terceiro com 63,917%, Gonçalo Bianchi Sampaio.

Clara Maria Schubert e Importante, acabaram o último dia de competição, na categoria de Preliminares, com uma pontuação de 64,800%.

Nos cavalos de 5 anos, tivemos o binómio Isolde montado por Malin Bowallius, que no primeiro dia obteve uma pontuação de 75,200% e no segundo dia 71,600%.

Na prova do GRANDE PRÉMIO 16-25, apenas com um conjunto, Gonçalo Diabinho e Devoto, acabaram com uma pontuação de 64,487%.

Em JUNIORES FREESTYLE, com a presença de 5 binómios, os três primeiros lugares foram atribuídos a Mariana Martins da Silva com 68,438%, António Calheiros com 66,958% e Graça Abecassis com 66,950%.

João Faustino participou na prova de ST GEORGES com Garlie e conseguiu obter 64,363% no primeiro dia e 64,706% no segundo dia.

Finalizou-se o último dia de competição com a prova do GRANDE PRÉMIO FREESTYLE em que o primeiro lugar foi para Daniel Pinto e E Zuzu com 69,825%, o segundo lugar para João Faustino e D Único de HVS com 67,967% e em terceiro lugar Emma Rogers Franco e Zolista com 65,467%.

Resultados AQUI