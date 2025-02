Polícia resgata cavalo de lago congelado em Nova York (VÍDEO)

Um resgate de tirar o folego aconteceu em Saratoga Springs, no estado norte-americano de Nova Iorque, quando um cavalo chamado Sly caíu num lago congelado. Graças aos esforços heroicos dos socorristas locais, policias e membros da comunidade, Sly agora está a recuperar e de regresso a casa.

O dramático incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, quando a proprietária de Sly, Ali Ernst, regressava do trabalho e encontrou os seus três cavalos perto do lago na sua propriedade. Poucos momentos depois, apercebeu-se que Sly, um cavalo de raça quarto de milha de 22 anos, tinha caído num buraco no gelo e lutava para se manter na água gelada.

Depois de fazer uma série de telefonemas a pedir ajuda, a mulher tentou manter a cabeça de Sly acima do nível da água, agarrando-lhe no cabeção.

Kyle Clinton, do Departamento de Polícia de Saratoga Springs, foi o primeiro a chegar ao local. Imediatamente juntou-se a Ernst, amarrando uma corda para evitar que o cavalo afundasse ainda mais. Em poucos minutos, os policias Kris Camarro e Dominic Martuscello chegaram e reforçaram os esforços para puxar Sly para um local seguro.

Os socorristas precisavam de agir rápido. Primeiro, amarraram cordas, mas precisavam de mais apoio. Pensando rápido, Ernst atirou cordas extras para o buraco gelado, na esperança de prender uma das patas de Sly—e, com sorte, conseguiu.

Eles deram um último puxão—e o cavalo de 590 quilos foi finalmente resgatado do gelo.

O animal colocou-se de pé ao fim de alguns minutos, tendo sido transportado para o hospital de equinos Rood & Riddle, onde Ali trabalha.

Apesar de ter entrado em hipotermia, Sly recuperou o suficiente para regressar a casa, esta quarta-feira.

“Agora há uma vedação elétrica à volta do lago”, disse Ali.