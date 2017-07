Longines Global Champions Tour 2017: “Cracks” treinaram no Hipódromo Manuel Possolo 7 Julho, 2017 9:52

Realizou-se na tarde desta Quinta-feira (06/07) no Hipódromo Manuel Possolo, a sessão de treinos para as competições do Global Champions Tour que vão decorrer nos próximos três dias em Cascais. Foram vários os cavaleiros que, desfrutando do bom tempo que se fez sentir, aproveitaram para treinar as suas montadas.

A representante da nossa bandeira nacional nos Jogos Olímpicos, Luciana Diniz afirmou “… vim pelo Estoril porque é um concurso maravilhoso! Estou a participar fora de prémio por isso as próximas etapas do LGCT que vou participar, são só Chantilly, Aachen e Doha. Em Julho vou fazer 4 concursos de 5 estrelas seguidos.”

Os portugueses António Matos Almeida (Epicor da Gandarinha), Mário Wilson Fernandes (Jasper van’t Gestelhof), Luís Sabino Gonçalves (Hilde Imperio Egípcio), Duarte Seabra (Axell Mz) entram em pista esta manhã (10h00) para disputar a prova pequena em Duas Fases do CSI5*.

Às 20 horas de hoje, vai decorrer a primeira classificativa da prova por equipas disputada com desempate. Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano), Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), Luciana Diniz (Lennox) participam nesta prova.

A etapa do Longines Global Champions Tour do Estoril tem como diretor Duarte Nobre Guedes, e atribui, entre esta sexta-feira e sábado, um total de apetecíveis 1,4 milhões de euros em prémios.

Não perca a oportunidade de ver ao vivo outros grandes cavaleiros e cavalos, num ambiente familiar, vibrante e fantástico que é o LGCT Estoril, e não deixe de apoiar os seus conjuntos preferidos!

