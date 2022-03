«Emblem Road» conquista a Taça Saudi (VÍDEO)

O cavalo «Emblem Road», treinado por Mitab Almulawah e montado pelo jóquei panamiano Wigberto Ramos, ganhou no sábado à noite, a Taça Saudita de 20 milhões de dólares num campo de elite internacional.

O poldro filho de Quality Road, de quatro anos saiu em último numa partida de 14 e teve que fazer um grande esforço antes de se tornar um desafio sustentado sob o jóquei Wigberto Ramos para bater «Country Grammer» e «Midnight Bourbon» por meio comprimento e por um comprimento e meio, respetivamente.

Tendo ganho o maior prémio da sua carreira, Emblem Road tem um recorde de sete vitórias em nove corridas sob o comando do treinador local Almulawah, que também ficou em quarto lugar com o vencedor da Chester Cup de 2019, «Making Miracles».

A Taça do Mundo no Dubai, que será corrida daqui a um mês, é agora um potencial objetivo para o vencedor do mais elevado prémio do mundo para cavalos de corrida.

“A Taça do Mundo no Dubai, porque não? Vamos conseguir fazer isso tal como hoje”, disse Albulwahed quando lhe perguntaram se a Taça do Mundo no Dubai, no próximo mês está nos planos.

Mishriff, vencedor da corrida há 12 meses, foi um dos primeiros cavalos a sofrer a pressão do sorteio ficando no compartimento 14. Acabou por ser derrotado na curva antes da meta terminando em último.

Os cavalos japoneses ganharam quatro dos sete prémios da Taça da Arábia Saudita, mas nem a «TO Keynes» nem a campeã da Taça dos Criadores, «Marche Lorraine», foram capazes de conquistar o primeiro lugar.

O Godolphin’s «Magny Cours» e o «Real World» também tiveram dificuldades, terminando em 10º e 11º lugar, respetivamente.

Resultados AQUI