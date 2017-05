CSIO4* Linz: Rodrigo Giesteira Almeida e Duarte Seabra no Top 10 na Áustria (VÍDEO) 5 Maio, 2017 15:50

Na prova disputada directamente ao cronómetro (1,50m) do CSIO4* de Linz que contou com a participação de 78 concorrentes, Rodrigo Giesteira Almeida com Hassan van de Wittemoere, classificou-se em 3º lugar (67,75s), logo seguido (em 4º) por Duarte Seabra e Fernhill Curra Quinn (68,33s) esta quinta-feira.

Venceu a prova o alemão Felix Hassmann com Balzaci que terminou a prova em 67,27s enquanto o britânico Robert Smith foi segundo classificado com 67,08s.

Equipa Nacional vai disputar a Taça das Nações – 2ª Divisão

Esta tarde a formação portuguesa composta por Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), João Chuva (Antonio), Mário Wilson Fernandes (Stroudwood Eldarado) e Luís Sabino Gonçalves (Teck de Riverland) liderados pelo chefe de equipa Francisco Louro vão disputar a Taça das Nações do CSIO4* Linz, Áustria. O médico veterinário Miguel Bahia é o responsável pelo bem-estar dos cavalos da equipa nacional.

Estão inscritas 13 equipas em representação da Noruega, Dinamarca, Hungria, Alemanha, Rússia, Áustria, Coreia, República Checa, Itália, Grã Bretanha, Bélgica, Polónia. A formação portuguesa parte em 7º lugar.

