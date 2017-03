CSI5* Wellington: Espanhol Sergio Álvarez Moya e Charmeur vencedores do Grande Prémio (VÍDEO) 26 Março, 2017 18:52

O olímpico espanhol Sergio Alvarez Moya montando o KWPN Charmeur de 10 anos, foi o vencedor do Grande Prémio (CSI5*) da 11ª semana do Winter Equestrian Festival em Wellington (EUA).

Um importante triunfo para o cavaleiro espanhol já que ao longo deste circuito americano tem ficado muito próximo do primeiro lugar do pódio nos Grandes Prémios mais importantes. Moya bateu (37,76s) o medalha de ouro olímpico, McLain Ward (EUA) com o veterano Rothchild que foi segundo classificado (38,30s), enquanto a japonesa Karel Polle foi terceira com With Wings (39,54s).

O chefe de pista brasileiro Guilherme Jorge, traçou um percurso difícil e muito técnico no qual dos quarenta conjuntos de 17 países que alinharam, apenas cinco conseguiram ficar apurados para o desempate sem faltas. No desempate dois conjuntos terminaram sem faltas.

