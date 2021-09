Campeonato da Europa de Dressage 2021: Alemanha conquista Ouro por equipas – Portugal em 10º lugar 8 Setembro, 2021 14:57

Um resultado satisfatório na prova por equipas do Campeonato da Europa de Dressage em Hagen, com a formação portuguesa composta por Martim Meneres (Equador), Filipe Canelas Pinto (Fortuna 424), Carlos Pinto (La Gesse Sultão Menezes) e Duarte Nogueira (Beirão) que alcançaram o 10º lugar entre 15 equipas com um total de 208.524 pontos.

O «rookie» Martim Meneres (Equador) de 21 anos, termina este campeonato em 32º lugar (69,581%), Carlos Pinto (La Gesse Sultão Meneses) em 34º (69.518%), Filipe Canelas Pinto com Fortuna em 35º (69,425%) e Duarte Nogueira em 41º com Beirão (68,634%).

«Equador» (Peralta x Primera por Novilheiro) de 12 anos, foi ainda o melhor cavalo Lusitano deste campeonato.

Alemanha conquistou, a sua 25ª medalha de ouro por equipas, seguida da Grã Bretanha e da Dinamarca que recebeu o bronze.

A campeã olímica alemã, Jessica von Bredow-Werndl, lidera a classificação individual provisória com TSF Dalera BB, ao conseguir 84,099% no Grande Prémio. A sua compatriota Isabell Werth é segunda classificada com Weihegold Old (79,860%) e a britânica Charlotte Dujardin com Gio ocupa o terceiro lugar (79,827%).

Os 30 melhores conjuntos do Grande Prémio ficam apurados para o Grande Prémio Especial que irá decorrer na quinta-feira (09/09) e os 15 melhores do G.P. Especial disputam as medalhas no Grande Prémio Freestyle no sábado.

Resultados Equipas

