Badminton (UK): Queda rotacional de Paul Tapner (VÍDEO)

Dezenas de espectadores nos Badminton Horse Trials assistiram horrorizados à queda do anterior vencedor deste cross, o australiano Paul Tapner. O seu cavalo Bonza King of Rouges ficou com um casco preso num obstáculo do cross e deu o chamado “salto mortal”.

A perna de Tapner pareceu ter ficado presa sobre o cavalo mas não foi tão grave e o cavaleiro conseguiu levantar-se.

Depois do acidente Tapner afirmou que os dois não sofreram nem uma beliscadura, incrivél!

“King e eu estamos muito bem depois daquela acrobacia, especialmente devido ao equipamento de protecção.”

No mesmo dia (06/05) a cavaleira britânica Emily Gilruth, de 40 anos de idade, foi transportada de helicóptero para o hospital depois de uma queda de Topwood Beau no terceiro obstáculo. Infelizmente teve Que ser conduzida aos cuidados intensivos de um hospital.

Um porta-voz do evento disse que não houve lesões em cavalos porém, o cavalo de Shane Rose, Shangai escorregou em gravilha depois de uma queda no obstáculo 19 do cross. Foi estabilizado no centro veterinário e em seguida transferido para o Breadstone Veterinary Hospital para nova avaliação e tratamento.

CRS