Zara Tindall sofre queda de cavalo

Zara Tindall apanhou um valente susto na passada sexta-feira, dia 14, quando caiu do cavalo Fernhill Facetime, no Burnham Market International Horse Trials em Norfolk, Inglaterra. De acordo com o The Mail, o marido da cavaleira, Mike Tindall, e a filha de ambos, Mia, de três anos, estavam a assistir e mostraram-se muito preocupados enquanto esta estava a ser observada pela equipa médica presente no local.

Recorde-se que a neta da rainha Isabel II e o antigo jogador de râguebi confirmaram que iam ser pais pela segunda vez no passado mês de novembro. Na véspera de Natal, um porta-voz da casa real acabaria por anunciar, em comunicado, que a filha da princesa Ana de Inglaterra tinha perdido o bebé.