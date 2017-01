Zara Phillips volta a sorrir

Um mês depois de ter sofrido um aborto, Zara Phillips voou para a Austrália para participar no Magic Millions Polo Game, em Queensland, um evento anual que acolhe uma série de provas equestres como jogos de polo e corridas de cavalos.

Sorridente e bem-disposta, a neta da rainha Isabel II posou, ao lado do marido, Mike Tindall, para os fotógrafos, provando que os dois estão tentar ultrapassar a tragédia, fazendo o melhor que podem para seguir com as suas vidas.

Recorde-se que Zara Phillips e Mike Tindall confirmaram que iam ser pais pela segunda vez no passado mês de novembro. Na véspera de Natal, um porta-voz da casa real acabaria por anunciar, em comunicado, que a filha da princesa Ana de Inglaterra tinha perdido o bebé. O casal tem uma filha, Mia, que completa três anos no próximo dia 17.