«Yucatán de Ramos», Campeão do Mundo 2018 na SICAB de Sevilha 18 Novembro, 2018 18:16

Sergio Ramos, jogador do Real Madrid, viu este sábado o PRE «Yucatán Ramos», cavalo do qual é dono, sagrar-se campeão do mundo no SICAB (Salón Internacional del Caballo), prova que decorreu em Sevilha.

Este Pura Raça Espanhola, de 5 anos, do criador Torrehermosa e propriedade do futebolista, conquistou o prémio no concurso de Modelo e Andamentos. «Yucatán de Ramos» é filho de «Utrerano VII» e de «Harmonia IV» por «Untado II 1977».

Sergio Ramos demonstrou a sua alegria nas redes sociais ao conquistar o titulo de Campeão do Mundo publicando uma foto do seu cavalo com a legenda “Yucatán de Ramos”, campeón del mundo 2018 – Sección 10!”.