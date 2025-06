XXXVI Festival Internacional do Cavalo Lusitano consagra os Melhores da Raça

O XXXVI Festival Internacional do Cavalo Lusitano terminou em grande neste domingo, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com a consagração dos melhores exemplares da raça. A organização da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano está de parabéns pelo sucesso do evento, que reuniu milhares de visitantes e apaixonados pela raça, tanto no local como através da excelente transmissão via livestream — uma iniciativa brilhante que permitiu acompanhar o festival em qualquer parte do mundo.

O destaque maior foi para «Uno JCL» (Neblina JCL x Escorial), propriedade da Coudelaria JCL, que conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título de Campeão do Mundo Macho Apresentado à Mão, apresentado por Daço Santos. Uma conquista notável que reafirma a excelência do trabalho desenvolvido por esta prestigiada coudelaria.

Destaques da Competição

Poldros de 1 ano

🥇 Medalhas de ouro:

• «Ulisses» – Manuel de Assunção Coimbra, Herdeiros

• «Universo» – Coudelaria Quinta do Concelho (Hélder Gonçalves)

🥈 Medalhas de prata:

• «Uno do Luar» – Coudelaria do Luar

• «Umbroso» – Dr. Pedro Ferraz da Costa / Sociedade Agrícola Santa Joana SA

Poldros de 2 anos