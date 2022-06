XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Cascais

Cascais recebe de 17 a 19 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

Imagem de promoção desta edição do festival seleccionada foi da equipa nacional de Equitação de Trabalho, que apresentou brilhantemente o carrossel na Equitana em Essen (Alemanha) em Abril deste ano.

Durante três dias, em Cascais, a beleza e a funcionalidade do Cavalo Lusitano: Modelo e Andamentos, Dressage, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Saltos de Obstáculos, estará em destaque.

A Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano conta com 19 associações congéneres, África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Equador, EUA, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, México, Noruega, Suíça e Suécia.

O Livro Genealógico da “Raça Puro Sangue Lusitano” (Stud-Book), é pertença dos criadores de acordo com o Regulamento UE 2016/1012 de 08 de junho do Parlamento Europeu e do Conselho, é único e funciona em Portugal, país berço da raça.

