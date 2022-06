XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Cascais (Actualizada)

Cascais recebe de 17 a 19 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

A imagem de marca promocional escolhida para esta edição do Festival foi a da equipa Nacional de Equitação de Trabalho, que em Abril deste ano apresentou brilhantemente o carrossel na Equitana em Essen (Alemanha).

Durante três dias, em Cascais, a beleza e a funcionalidade do Cavalo Lusitano: Modelo e Andamentos, Dressage, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Saltos de Obstáculos, estará em destaque.

A Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano conta com 19 associações congéneres, África do Sul, Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Equador, EUA, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, México, Noruega, Suíça e Suécia.

O Livro Genealógico da “Raça Puro Sangue Lusitano” (Stud-Book), é pertença dos criadores de acordo com o Regulamento UE 2016/1012 de 08 de junho do Parlamento Europeu e do Conselho, é único e funciona em Portugal, país berço da raça.

