XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano em Cascais 29 Novembro, 2018 19:04

Cascais recebe de 27 a 29 de Junho, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, o XXXI Festival Internacional do Cavalo Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL).

A Associação de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano conta com 19 associações congéneres, registando-se nascimentos em 31 países. O Livro Genealógico da “Raça Puro-sangue Lusitano” (Stud-Book) é pertença do Estado Português, país berço da raça.

Imagem de promoção desta edição do festival, o cavaleiro Gilberto Filipe montando Zinque das Lezírias, sagrou-se Campeão do Mundo em Maio deste ano, na Alemanha na disciplina de Equitação de Trabalho, num campeonato que contou com a participação de atletas de 15 países e centenas de espectadores, e em que a equipa portuguesa com cavalos Lusitanos foi vice-campeã.

Durante três dias, em Cascais, a beleza e a funcionalidade do Cavalo Lusitano: Modelo e Andamentos, Dressage, Equitação à Portuguesa, Equitação de Trabalho, Saltos de Obstáculos, estará em destaque.