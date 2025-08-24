 XXVII Feira do Cavalo – Estoi, Faro | 3 a 7 de Setembro 2025 

A magia do mundo equestre volta a Estoi!



De 3 a 7 de setembro, a CONFEST – Confraria Equestre de Estoi organiza mais uma edição da emblemática Feira do Cavalo, que promete ser inesquecível.

👉 Durante cinco dias, Estoi será palco de:

✨ Espetáculos equestres de excelência

🎶 Grandes concertos e animação musical

🍴 Restauração com almoços, jantares e petiscos

🛍️ Expositores e artesanato

🎡 Diversões para toda a família

Com um programa recheado de tradição, cultura e diversão, a Feira do Cavalo atrai milhares de visitantes todos os anos e afirma-se como um dos eventos mais aguardados do calendário regional.

📍 Local: Estoi – Faro

📅 Datas: 3 a 7 de setembro 2025

➡️ Venha viver connosco a paixão pelo cavalo e a alegria da festa!