Feiras & EventosNotícias
XXVII Feira do Cavalo – Estoi, Faro | 3 a 7 de Setembro 2025
A magia do mundo equestre volta a Estoi!
De 3 a 7 de setembro, a CONFEST – Confraria Equestre de Estoi organiza mais uma edição da emblemática Feira do Cavalo, que promete ser inesquecível.
👉 Durante cinco dias, Estoi será palco de:
✨ Espetáculos equestres de excelência
🎶 Grandes concertos e animação musical
🍴 Restauração com almoços, jantares e petiscos
🛍️ Expositores e artesanato
🎡 Diversões para toda a família
Com um programa recheado de tradição, cultura e diversão, a Feira do Cavalo atrai milhares de visitantes todos os anos e afirma-se como um dos eventos mais aguardados do calendário regional.
📍 Local: Estoi – Faro
📅 Datas: 3 a 7 de setembro 2025
➡️ Venha viver connosco a paixão pelo cavalo e a alegria da festa!